Глава минобороны Великобритании назвал Россию «угрозой номер один»

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью газете The Daily Telegraf заявил, что считает Россию «угрозой номер один».

«Мы попытались [осуществить] деэскалацию, мы испробовали [различные] методы, но в настоящий момент, пока Россия не изменит свое поведение, довольно сложно понять, куда мы движемся», — заявил Уоллес.

Он указал на якобы излишнюю активность российского флота вблизи берегов Великобритании.

«Нас регулярно посещают любопытные российские корабли, сейчас нас регулярно посещают несколько военных российских кораблей », — пояснил Уоллес.

Он указал на то, что в Ирландском море недавно была обнаружена российская подводная лодка. По словам главы минобороны Великобритании, такого давно не происходило.

Ранее министерство обороны Великобритании уже называло Россию главной угрозой. В документе, посвященном стратегии модернизации вооруженных сил, было указано, что главную угрозу для Соединенного Королевства представляют подводные ракетоносцы и специальное оборудование, способное уничтожать глубоководные кабели.

До этого, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем отчете по безопасности назвал Россию главной угрозой британской государственности.