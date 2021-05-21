Израиль заявил об успехах в борьбе с группировками в Газе

Глава Минобороны Израиля Бени Ганц заявил, что еврейское государство добилось беспрецедентных успехов в борьбе с террористическими группировками в Газе, передает РИА «Новости».

Он в связи с этим выразил благодарность израильским силам безопасности и Армии обороны под руководством начальника штаба. По словам министра, за последние 11 дней они «достигли беспрецедентных по своим масштабам, точности и стратегическому значению военных успехов в борьбе с террористическими организациями в Газе».

Как отметил Ганц, военное ведомство Израиля и дальше готово защищать израильское гражданское население, а силы безопасности и армия «действуют на местах, на разных фронтах, готовые к наступлению и обороне».

Ранее правительство Израиля одобрило предложение Египта по двустороннему прекращению огня в палестино-израильском конфликте. Представитель ХАМАС подтвердил взаимное прекращение огня с Израилем с 02.00 мск.

До этого газета Times of Israel сообщила, что Израиль одобрил решение об одностороннем прекращении огня в палестино-израильском конфликте с 02.00 мск.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценивается в более чем 500 человек.