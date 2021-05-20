ХАМАС после перемирия заявила о поражении Израиля

Ответственный по международным делам в палестинском движении ХАМАС Усама Хамдан заявил, что объявив об одностороннем прекращении огня Израиль признал поражение в палестино-израильском конфликте. Об этом сообщает телеканал «Аль-Акса».

«Объявление одностороннего прекращения огня — это объявление поражения, а сопротивление по-прежнему способно сражаться со всеми силами», — заявил Хамдан.

Ранее правительство Израиля одобрило предложение Египта по двустороннему прекращению огня в палестино-израильском конфликте. Представитель ХАМАС подтвердил взаимное прекращение огня с Израилем с 02.00 мск.

До этого газета Times of Israel сообщила, что Израиль одобрил решение об одностороннем прекращении огня в палестино-израильском конфликте с 02.00 мск.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценивается в более чем 500 человек.

Президент России Владимир Путин призвал Израиль и Палестину прекратить вооруженный конфликт.