Источник назвал дату возможного перемирия между Израилем и ХАМАС

Режим прекращения огня в палестино-израильском конфликте может установиться 21 мая при условии одобрения этого обеими сторонами. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в Египте.

«Прекращение огня может вступить в силу в первые часы пятницы после одобрения этой инициативы правительством Израиля и палестинскими фракциями», — сказал он.

До этого сообщалось, что Израиль оповестил египетского посредника о планах прекратить операцию в секторе Газа.

Ранее на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, последовавшими после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

До этого Белый дом отговорил Израиль начинать наземную операцию в Газе.