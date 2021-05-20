NI рассказал о секретном плане США напасть на Калининград

Соединенные штаты разработали план по устранению наиболее вооруженного военного форпоста России. Об этом написал в своей статье в National Interest обозреватель Дэвид Акс.

По его словам, Калининград, будучи российским полуэксклавом, заполнен зенитно-ракетными комплексами С-300 и С-400, противокорабельными ракетами «Оникс» и «Искандерами». Поэтому этот регион, расположенный «в радиусе сотен миль» от НАТО, представляет большую опасность для альянса.

Из-за этого в США непрерывно думают о том, как ослабить Калининград, заявил командующий группировкой американских военно-воздушных сил в Европе генерал Джеффри Харригян. По его словам, это будет «многоуровневая, очень своевременная и эффективная атака».

Журналистка Сидни Фридберг в свою очередь сообщила, что на Калининград одновременно нападут с земли, моря, воздуха, не исключены и хакерские атаки.

Так, авиация, корабли и подводные лодки нанесут удар крылатыми ракетами большой дальности. Сухопутные войска воспользуются ракетными обстрелами. Хакеры попытаются нарушить работу систем связи, после чего стелс-истребители и бомбардировщики-невидимки, согласно плану, прорвутся сквозь сохранившиеся оборонительные сооружения и сбросить бомбы с наведением по GPS. Такую тактику Фридберг назвала «симфонией насилия для разрушения передовой обороны».

Ранее National Interest рассказал о возможном столкновении российского и американского флота в Черном море.