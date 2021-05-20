Пашинян заявил, что на территории Армении остаются 500-600 азербайджанских военных

Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян заявил, что ситуация на границе с Азербайджаном остается напряженной. Об этом сообщает ТАСС.

«Хочу констатировать, что оперативная ситуация на уже известных участках границы с Азербайджаном остается неизменной, она напряжена в том плане, что порядка 500-600 военнослужащих Азербайджана остаются на нашей суверенной территории», — сказал он.

Пашинян призвал азербайджанских военных покинуть территорию Армении, добавив, что поиск политических путей решения проблемы продолжается.

До этого о напряженной ситуации на армянско-азербайджанской границе и.о. премьера упоминал 17 мая.

12 мая минобороны Армении заявило, что силы Баку попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков. Пашинян тогда утверждал, азербайджанские военные пересекли государственную границу с Арменией.

13 мая Ереван обвинил Азербайджан в попытке продвинуть свои войска на армянскую территорию на двух участках и возбудил дело из-за нарушения границы военными.

Позднее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что между Баку и Ереваном продолжаются переговоры относительно процесса уточнения границ, в связи с этим обращение армянской стороны к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необоснованно.