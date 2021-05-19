Белый дом отговорил Израиль начинать наземную операцию в Газе

Соединенные Штаты смогли убедить Израиль не начинать наземную операцию в секторе Газа, утверждает издание Politico со ссылкой на источник в администрации американского президента.

По мнению Белого Дома, смертельно опасного конфликта между Израилем и Палестиной, который грозил перерасти в крупномасштабные боевые действия, удалось избежать благодаря закрытым переговорам с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху.

Кроме того, администрация Байдена надеется на продолжение и расширение диалога Египта с обеими сторонами конфликта.

Ранее президент США Джо Байден поддержал прекращение огня в ходе переговоров с Нетаньяху — американский лидер «выразил твердую поддержку права Израиля на самозащиту против неизбирательных ракетных атак».

До этого, ООН в третий раз не смогла согласовать заявление по Израилю и Палестине из-за США.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценили в более чем 500 человек.