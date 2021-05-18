Израильская армия заявила о запуске 90 ракет со стороны сектора Газа по Израилю за ночь

За минувшую ночь со стороны сектора Газа по территории Израиля было выпущено порядка 90 ракет. Об этом сообщила армия обороны израильского государства в Twitter.

Отмечается, что около 20 ракет упали в самом секторе Газа. Израильской системе противовоздушной обороны «Железный купол» удалось перехватить десятки ракет.

Ранее https://www.gazeta.ru/army/news/2021/05/18/15990878.shtmlсообщалось, что армия Израиля выпустила не менее 20 ракет по югу Ливана.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценивается в более чем 500 человек.