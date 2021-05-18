В Раде заявили о плане США втянуть Россию в войну с Украиной и ЕС

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что США планируют втянуть Россию в войну с Украиной и Европой.

Парламентарий, говоря о возбуждении киевским властями уголовного дела в отношении главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука, заявил, что их действия являются частью плана по развязыванию большой войны в Европе. По его словам, этот оппозиционный политик ведет борьбу за достижение мира на Украине, но официальный Киев преследует совсем иные задачи.

Кузьмин считает, что украинская власть, «действуя в интересах западных кураторов или заокеанских хозяев», ведeт страну к войне. «И не просто к войне между Украиной и Россией: украинская власть провоцирует такую войну, в которую пытается втянуть всю Европу. И эти бесконечные выклянчивания в Европе какой-то военной помощи, вооружений, бомб, снарядов, кредитов — это всe элементы втягивания Европы в большую войну», — написал Кузьмин на своей странице в Facebook.

Он также считает, что «западные кураторы» оставили Украине роль провокатора в геополитическом противостоянии России и британо-американских союзников. По словам депутата, Киев должен спровоцировать РФ на войну, однако воевать с Россией, которая является ядерной державой, Запад не станет. «Эта роль отведена Украине. Но в этот конфликт Европа неминуемо окажется втянутой невольно. От этого выиграет только американо-британский союз, который и будет финансировать это противостояние. Медведчук, выступая против этого плана, оказался неугоден даже не украинской власти, а тем, кто задумал эту большую войну в Европе», — объяснил Кузьмин.