Израиль обстрелял отделение Красного полумесяца в секторе Газа

Вооруженные силы Израиля обстреляли отделение катарского Красного полумесяца в секторе Газа, сообщает министерство иностранных дел Катара.

«Катар выражает решительное осуждение бомбардировкам израильскими оккупационными силами здания Катарского Красного Полумесяца в осажденном секторе Газа, в результате которой погибли и были ранены люди», — указано в сообщении.

Как сообщает сама организация, в результате обстрела погибли два палестинца, еще десять пострадали.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценивается в более чем 500 человек.

Министерство иностранных дел России выступило с осуждением насилия против мирных жителей в Израиле и Палестине. По словам замглавы российского МИДа Сергея Вершинина, предложение о встрече лидеров Израиля и Палестины Биньямина Нетаньяху и Махмуда Аббаса в Москве остается в силе.