Армия Израиля атаковала главный штаб службы внутренней безопасности ХАМАС
Израильские вооруженные силы нанесли удар по главному штабу службы внутренней безопасности палестинского радикального движения ХАМАС, сообщает Армия обороны Израиля на своей странице в Twitter.
По сообщению военных, атака на штаб, расположенный на севере сектора Газа, проводилась с помощью истребителей.
Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.
По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценивается в более чем 500 человек.
Министерство иностранных дел России выступило с осуждением насилия против мирных жителей в Израиле и Палестине. По словам замглавы российского МИДа Сергея Вершинина, предложение о встрече лидеров Израиля и Палестины Биньямина Нетаньяху и Махмуда Аббаса в Москве остается в силе.