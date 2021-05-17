В Эстонии стартовали военные учения с НАТО

В Эстонии стартовали крупнейшие с начала года военные учения «Весенний шторм», в которых принимают участие находящиеся в стране военнослужащие НАТО. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главного штаба Вооруженных сил республики.

Отмечается, что из-за коронавирусной инфекции маневры пройдут в сокращенном масштабе и с более строгими ограничениями.

«Прошлогодний «Весенний шторм» показал, что можно достичь задач по подготовке личного состава и в меньшем составе», — заявил организатор учений подполковник Эркки Рооснурма.

Всего в учениях будут задействованы семь тысяч человек, в том числе военные из Соединенных Штатов, Польши, Великобритании, Франции и ряда других государств. По данным службы, целью «Весеннего штурма» является обучение призывников, чтобы отправить в резерв можно было как можно больше хорошо подготовленных военнослужащих.

8 мая десант США высадился в Эстонии в рамках крупнейших за 25 лет учений.