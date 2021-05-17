ХАМАС выпустил в сторону Израиля из Газы 60 ракет за ночь

Палестинские радикалы за минувшую ночь выпустили в сторону Израиля из сектора Газа по меньшей мере 60 ракет. Об этом сообщила армия обороны израильского государства в Twitter.

«С 19:00 (совпадает с московским) до 07.00 было зафиксировано 60 запусков ракет из сектора Газа по территории Израиля. Порядка 10 ракет упали в секторе Газа. Система ПВО «Железный купол» перехватила десятки ракет», — говорится в сообщении израильской армии.

Ранее израильская армия сообщила, что 54 истребителя ВВС Израиля поразили 35 военных объектов в северной части сектора Газа в рамках масштабной кампании по уничтожению подземной инфраструктуры палестинского исламистского движения ХАМАС на территории анклава.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценивается в более чем 500 человек.

МИД России выступил с осуждением применения силы против мирного населения в Израиле и Палестине и призвал стороны прекратить конфронтацию. Заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что предложение о встрече лидеров Израиля и Палестины Биньямина Нетаньяху и Махмуда Аббаса в Москве остается в силе.