Более 50 истребителей Израиля поразили 35 военных объектов в секторе Газа

54 истребителя ВВС Израиля в понедельник, 17 мая, поразили 35 военных объектов в северной части сектора Газа в рамках масштабной кампании по уничтожению подземной инфраструктуры палестинского исламистского движения ХАМАС на территории анклава. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Армия обороны Израиля провела третий раунд ударов по системе тоннелей ХАМАС на севере сектора Газа. В ходе атаки 54 истребителя поразили 35 террористических целей и 15 километров системы туннелей», — говорится в сообщении.

Ранее в армии Израиля заявили, что военная авиация страны наносит удары по целям в секторе Газа.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценивается в более чем 500 человек.

МИД России выступил с осуждением применения силы против мирного населения в Израиле и Палестине и призвал стороны прекратить конфронтацию. Заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что предложение о встрече лидеров Израиля и Палестины Биньямина Нетаньяху и Махмуда Аббаса в Москве остается в силе.