В Израиле полицейские застрелили палестинца, врезавшегося в блокпост

Израильская полиция сообщила, что правоохранители застрелили водителя-палестинца, который врезался в полицейский блокпост на своем автомобиле, ранив шестерых офицеров. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в Шейх-Джаррахе, что находится в Восточном Иерусалиме.

По данным агентства, автомобиль на высокой скорости врезался в блокпост, что, по словам полиции, было сделано преднамеренно. Офицеры открыли огонь, убив водителя, имя которого не разглашается.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценивается в более чем 500 человек.

МИД России выступил с осуждением применения силы против мирного населения в Израиле и Палестине и призвал стороны прекратить конфронтацию. Заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что предложение о встрече лидеров Израиля и Палестины Биньямина Нетаньяху и Махмуда Аббаса в Москве остается в силе.