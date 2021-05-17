Российский военный флот получит около 40 кораблей в 2021 году

Член коллегии Военно-промышленной комиссии и член Морской коллегии при правительстве РФ Владимир Поспелов заявил, что Военно-морской флот России в 2021 году пополнят порядка 40 кораблей и судов обеспечения. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Всего в 2021 году Военно-морской флот должен получить около 40 боевых кораблей и судов обеспечения различных классов», — сказал Поспелов.

По его словам, среди этих кораблей находится атомный подводный крейсер стратегического назначения четвертого поколения »Князь Олег» проекта «Борей-А» и первая серийная подлодка проекта «Ясень-М» «Новосибирск».

«Планируется сдача кораблей классов фрегат и корвет, будут сдаваться очередные серийные дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3, а также малые ракетные корабли, патрульные катера и суда обеспечения», — добавил Поспелов.

Ранее Поспелов сообщил, что Россия может продолжить строительство атомных стратегических подводных ракетоносцев проекта 955 («Борей») после завершения изготовления всех законтрактованных таких субмарин.