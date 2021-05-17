Истребители Израиля ведут огонь по «террористическим целям» в Газе

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Истребитель F16 ВВС Израиля во время учений на юге страны, 2017 год Истребитель F16 ВВС Израиля во время учений на юге страны, 2017 год
Истребитель F16 ВВС Израиля во время учений на юге страны, 2017 год
Amir Cohen/Reuters

Израильские истребители атакуют цели в секторе Газа. Об этом сообщает армия Израил у себя в Twitter.

«Наши истребители в настоящее время наносят удары по террористическим целям в Газе», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока не приводятся.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценивается в более чем 500 человек.

МИД России выступил с осуждением применения силы против мирного населения в Израиле и Палестине и призвал стороны прекратить конфронтацию. Заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что предложение о встрече лидеров Израиля и Палестины Биньямина Нетаньяху и Махмуда Аббаса в Москве остается в силе.