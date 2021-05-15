В результате удара Израиля в Газе разрушено здание с офисами международных СМИ

Израильский авиаудар привел к обрушению 15-этажного здания в Газе. Там были расположены офисы международных СМИ, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

До этого местные источники заявляли, что Израиль сделал «предупреждение». Предполагалось, что в течение следующего часа его силы атакуют здание. В нем расположены офисы телеканала Al-Jazeera, агентства Associated Press, а также других международных СМИ в секторе Газа.

«ВВС Израиля полностью разрушили в городе Газа высотное здание «аль-Джала», в котором размещались ряд международных СМИ, таких как Associated Press и Al-Jazeera», — добавил источник агентства.

11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, последовавшие после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

Согласно данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле объявили о гибели девяти человек, в том числе одного военного. Как уточнила представитель ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Джульет Тума, за четыре дня эскалации погибли 34 палестинских и два израильских ребенка.

Кроме того, из Сирии было выпущено три ракеты в сторону Израиля.