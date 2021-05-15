На Украине анонсировали создание кибервойск

Президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время подписать указ о создании в страны кибервойск, сообщил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Его слова приводит «Интерфакс».

Данилов рассказал, что вопрос о создании нового вида войск рассматривался советом 14 мая в тайном режиме.

«Могу сказать, что это решение поддержано всеми 21 членами единогласно, присутствовавшими на заседании. Я думаю, что в ближайшее время будет указ президента про это», – заявил секретарь СНБО.

Ранее директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил о недостаточно быстром наращивании оборонного потенциала Украины. Эксперт объяснил проблему опозданием с принятием необходимых законов и отсутствием серьезного перевооружения из-за низкого финансирования. Он также отметил, что страна никак не продвинулась в создании «единого цифрового поля» по ведению боевых действий.