ХАМАС назвал требования для перемирия с Израилем

Палестинское радикальное движение ХАМАС выдвинуло свои требования для перемирия с Израилем. Их перечислил глава политического бюро движения за рубежом Халед Машаль в интервью телеканалу TRT Arabi.

По его словам, первоочередным требованием является прекращение огня. Кроме того, ХАМАС настаивает на выводе израильских сил из мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме и обеспечении свободного доступа в нее для молитвы, а также на отказе Израиля от изъятия домов у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах.

Радикальное движение также требует освободить всех задержанных во время последней эскалации в Восточном Иерусалиме.

Ранее Машааль заявил о готовности к перемирию с Израилем. По его словам, израильское руководство никак не отреагировало на это предложение. Впоследствии армия Израиля уничтожила офис главы службы безопасности ХАМАС.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели девяти человек, в том числе одного военного. Как сообщила представитель ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Джульет Тума, за четыре дня эскалации погибли 34 палестинских и два израильских ребенка.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва глубоко озабочена опасным развитием ситуации в секторе Газа и Восточном Иерусалиме. Москва призвала прекратить удары по израильской и палестинской территориям.