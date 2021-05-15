Минимум 36 детей погибли при конфликте Израиля и сектора Газа

По меньше мере 36 детей с обеих сторон погибли за последние четыре дня обострения конфликта между Израилем и сектором Газа, рассказала представитель ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Джульет Тума в беседе с РИА «Новости».

«Только за последние четыре дня было убито 34 палестинских ребенка, что является огромным числом. Также двое детей [погибли] в Израиле», – заявила Тума.

Ранее председатель политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Халед Машааль заявил о готовности к перемирию с Израилем. По его словам, израильское руководство никак не отреагировало на это предложение. Впоследствии армия Израиля уничтожила офис главы службы безопасности ХАМАС.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели девяти человек, в том числе одного военного.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва глубоко озабочена опасным развитием ситуации в секторе Газа и Восточном Иерусалиме. Москва призвала прекратить удары по израильской и палестинской территориям.