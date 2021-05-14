ХАМАС объявил о готовности к перемирию с Израилем

Председатель политбюро ХАМАС Халед Машааль заявил, что палестинское движение готово к перемирию с Израилем, сообщает The Times of Israel.

Однако, по его словам, руководство Израиля никак не отреагировало на это предложение.

Ранее в пятницу стало известно, что палестинские группировки из сектора Газа выпустили по израильской территории свыше 2 тысяч ракет. Система противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» смогла перехватить около 1 тыс. ракет.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели девяти человек, в том числе одного военного.