США ожидают отвода войск Азербайджана от границы с Арменией

Представитель Госдепа Джалина Портер заявила, что США ожидают от Азербайджана немедленного отвода войск от границы с Арменией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что Вашингтон следит за ситуацией в приграничной с Азербайджаном Сюникской области Армении.

«Перемещения войск на спорных территориях являются безответственным и неоправданно провокационным шагом», — сказала она.

Ранее и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на внеочередном заседании парламента по ситуации в Сюникской области заявил о готовности к уточнению границы с Азербайджаном.

12 мая минобороны Армении заявило, что силы Баку попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков. По словам Пашиняна, азербайджанские военные пересекли государственную границу с Арменией.

13 мая Ереван обвинил Азербайджан в попытке продвинуть свои войска на армянскую территорию на двух участках и возбудил дело из-за нарушения границы военными.