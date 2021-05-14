Более 2 тысяч ракет было выпущено по Израилю со стороны сектора Газа

Палестинские группировки из сектора Газа выпустили по израильской территории к вечеру пятницы, 14 мая, выпустили уже свыше 2 тысяч ракет. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу армии Израиля.

По данных военных, 350 снарядов упали в секторе Газа.

Они отметили, что система противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» смогла перехватить около 1 тыс. ракет.

Утром в пятницу израильская армия сообщала, что с территории палестинского анклава было выпущено 1,8 тыс. ракет.

Ранее стало известно, что боевое крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» выпустило 150 ракет из сектора Газа в направлении двух израильских городов.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев.

По данным минздрава Газы, в результате израильских ударов погибли 109 палестинцев. В Израиле заявили о гибели девяти человек, в том числе одного военного.