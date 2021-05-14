Израиль нанес удар по туннелю с серверами и военным оборудованием ХАМАС

Военно-воздушные силы Израиля (ВВС) нанесли удар по туннелю на юге сектора Газа, в котором располагались серверы и военное оборудование ХАМАС. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

Согласно заявлению, туннель находился рядом с детским садом и мечетью, что является доказательством того, что «ХАМАС намеренно размещает свои военные объекты в центре густонаселенных гражданских районов».

Также сообщается, что самолеты ВВС Израиля атаковали многоэтажное здание на севере сектора Газа, в котором был филиал банка ХАМАС. «Удар нанес значительный ущерб финансовой сети ХАМАС, поскольку этот филиал использовался для управления повседневными денежными потоками ХАМАС и его военного крыла», — сказано в заявлении израильских военных.

Ранее появилась информация, что армия Израиля начала наземную операцию в секторе Газа, однако официальный представитель ЦАХАЛ заявил, что не может опровергнуть или подтвердить данные о наземном вторжении.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев.

По данным минздрава Газы, в результате израильских ударов погибли 109 палестинцев. В Израиле заявили о гибели девяти человек, в том числе одного военного.