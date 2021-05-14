Израиль нанес удар по туннелю с серверами и военным оборудованием ХАМАС

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Последствия израильского удара по городу Газа, 12 мая 2021 года Последствия израильского удара по городу Газа, 12 мая 2021 года
Последствия израильского удара по городу Газа, 12 мая 2021 года
Khalil Hamra/AP

Военно-воздушные силы Израиля (ВВС) нанесли удар по туннелю на юге сектора Газа, в котором располагались серверы и военное оборудование ХАМАС. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

Согласно заявлению, туннель находился рядом с детским садом и мечетью, что является доказательством того, что «ХАМАС намеренно размещает свои военные объекты в центре густонаселенных гражданских районов».

Также сообщается, что самолеты ВВС Израиля атаковали многоэтажное здание на севере сектора Газа, в котором был филиал банка ХАМАС. «Удар нанес значительный ущерб финансовой сети ХАМАС, поскольку этот филиал использовался для управления повседневными денежными потоками ХАМАС и его военного крыла», — сказано в заявлении израильских военных.

Ранее появилась информация, что армия Израиля начала наземную операцию в секторе Газа, однако официальный представитель ЦАХАЛ заявил, что не может опровергнуть или подтвердить данные о наземном вторжении.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев.

По данным минздрава Газы, в результате израильских ударов погибли 109 палестинцев. В Израиле заявили о гибели девяти человек, в том числе одного военного.