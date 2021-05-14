Министры обороны Армении и России обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном

Глава Минобороны Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с исполняющим обязанности министра обороны Армении Вагаршаком Арутюняном, в ходе которых они обсудили ситуацию в граничащей с Азербайджаном Сюникской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу армянского военного ведомства.

Согласно заявлению, Арутюнян рассказал своему российскому коллеге о действиях армянской стороны в сложившейся ситуации. В ходе беседы представитель армянского Минобороны подчеркнул, что «во всех местах, включая Черное озеро», куда вторглись азербайджанские военные, «вся территория, военнослужащие и пути их обеспечения находятся под полным контролем армянской армии».

Кроме того, он отметил важность мирного разрешения ситуации, но при этом назвал недопустимым любое посягательство на суверенную территорию Армении.

В пресс-службе добавили, что обе стороны обсудили и ряд вопросов, связанных с армяно-российским военным сотрудничеством, миссией миротворческого контингента России в Нагорном Карабахе, а также региональной безопасностью.

В этот же день президент России Владимир Путин по телефону обсудил с и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном обстановку на армяно-азербайджанской границе. Российский лидер подчеркнул, что нужно строго выполнять все положения трехстороннего ноябрьского соглашения о прекращении огня. Пашинян выразил Путину признательность и поддержал дипломатический способ разрешения конфликта.

12 мая минобороны Армении заявило, что силы Баку попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков. По словам Пашиняна, азербайджанские военные пересекли государственную границу с Арменией.

13 мая Ереван обвинил Азербайджан в попытке продвинуть свои войска на армянскую территорию на двух участках и возбудил дело из-за нарушения границы военными.