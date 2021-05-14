Армия Израиля начала наземную операцию в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию в секторе Газа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу армии.

«В настоящее время воздушные и наземные подразделения ЦАХАЛ атакуют сектор Газа», — говорится в сообщении военных.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев.

По данным минздрава Газы, в результате израильских ударов погибли 109 палестинцев. В Израиле заявили о гибели пяти человек, в том числе одного военного.

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