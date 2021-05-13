В Армении возбудили дело из-за нарушения границы военным Азербайджана

Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело из-за нарушения границы военными Азербайджана, сообщил советник главы ведомства Гор Абрамян на своей странице в Facebook.

Дело возбуждено по статьям уголовного кодекса страны о незаконном пересечении государственной границы и нарушении территориальной целостности Армении.

12 мая минобороны Армении заявило, что силы Баку попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков. По словам исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна, азербайджанские военные пересекли государственную границу с Арменией.

13 мая Ереван обвинил Азербайджан в попытке продвинуть свои войска на армянскую территорию на двух участках. Пашинян назвал ситуацию вблизи границ с Азербайджаном «взрывоопасной».