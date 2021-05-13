ХАМАС атаковал израильский аэропорт и газовую платформу

Военное крыло движения ХАМАС «Бригады аль-Кассам» объявило об атаках на израильский аэропорт Рамон и на газовую платформу в Средиземном море, сообщает палестинский портал Dunya Al Watan.

Как заявил представитель движения, в направлении аэропорта Рамон, расположенного на юге Израиля, была запущена ракета типа «Аяш» радиусом действия 250 км. При этом удар по газовой платформе был нанесен с использованием начиненных взрывчаткой дронов-камикадзе «Шихаб».

Ранее в ХАМАС сообщили о ракетных ударах по Иерусалиму и Тель-Авиву.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев.

По данным минздрава Газы, в результате израильских ударов погибли 56 палестинцев. В Израиле заявили о гибели пяти человек, в том числе одного военного.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва глубоко озабочена опасным развитием ситуации в секторе Газа и Восточном Иерусалиме. Москва призвала прекратить удары по израильской и палестинской территориям.