Бен-Гурион перенаправляет авиарейсы в аэропорт Рамон из-за обстрелов в секторе Газа

Авиарейсы, прибывающие в Бен-Гурион, перенаправляют в аэропорт Рамон из-за военного конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает Jerusalem Post.

По данным издания, с утра 13 мая прибывающие рейсы перенаправляют, поскольку террористические группы в секторе Газа продолжают запускать ракеты по Израилю. Вылетающие рейсы по-прежнему будут отправляться из аэропорта Бен-Гурион.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев.

По данным минздрава Газы, в результате израильских ударов погибли 56 палестинцев. В Израиле заявили о гибели пяти человек, в том числе одного военного.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва глубоко озабочена опасным развитием ситуации в секторе Газа и Восточном Иерусалиме. Москва призвала прекратить удары по израильской и палестинской территориям.