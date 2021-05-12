Армия Израиля сбила беспилотник, летевший из сектора Газа

Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявил, что ПВО сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший со стороны сектора Газа, сообщает израильский «Седьмой канал».

«Бойцы ПВО только что сбили БПЛА, который вторгся в воздушное пространство Израиля со стороны сектора Газа», — заявил представитель ЦАХАЛ.

Вечером в понедельник, 10 мая, на границах сектора Газа началась крупнейшая за последние годы эскалация. Утром следующего дня Армия обороны сообщила, что по территории Израиля из сектора Газа было выпущено более 200 ракет.

В ответ на это израильские военные поразили 130 палестинских военных целей, ликвидировав порядка 15 членов боевых подразделений контролирующей Газу группировки ХАМАС, а также запрещенного в России «Исламского джихада» (организация запрещена в России).

Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены».

Более тысячи ракет выпустили по Израилю из сектора Газа с начала обстрелов