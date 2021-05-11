Армия Израиля уничтожила жилой дом в секторе Газа

Армия обороны Израиля нанесла ракетный удар по 13-этажному жилому дому в Газе, в результате строение полностью обрушилось. Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным издания, до нанесения ракетного удара военные Израиля по разным каналам предупреждали жителей дома, что им следует эвакуируется. После этого ракета малой мощности поразила крышу строения, что стало последним предупреждением перед тем, как здание поразила ракета в большой мощности.

Издание отмечает, что пока не ясно, почему армия Израиля нанесла такой удар.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва глубоко озабочена опасным развитием ситуации в секторе Газа и Восточном Иерусалиме.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Во вторник утром Армия обороны сообщила, что по территории Израиля из сектора Газа было выпущено более 200 ракет. В ответ на это израильские военные поразили 130 палестинских военных целей, ликвидировав порядка 15 членов боевых подразделений контролирующей Газу группировки ХАМАС, а также «Исламского джихада» (организация запрещена в России).

Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены».