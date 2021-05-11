Американский корабль боевой охраны Hamilton покинул Украину

Корабль береговой охраны США Hamilton покинул Украину после проведения учений в Черном море. Об этом сообщает сайт Государственной пограничной службы страны.

Согласно заявлению, данное судно завершило свое пребывание в Украине.

«Корабль морской охраны (Украины – «Газета.Ru») сопровождал гостя до границы территориального моря. И каждый из кораблей отправился на службу на благо мира и покоя», — уточнили в украинской погранслужбе.

Ранее сообщалось, что корабль береговой охраны США Hamilton 10 мая прибыл в Одесский морской порт после прошедших в Черном море военных учений.

9 мая стало известно, что украинские пограничники и служба береговой охраны Соединенных Штатов проводят совместные учения в Черном море. Встреча судов пограничных ведомств США и Украины прошла утром 8 мая.

27 апреля в Национальном центре управления обороной России рассказали, что Черноморский флот следит за действиями сторожевого корабля Hamilton береговой охраны США, прибывшего в Черное море. До этого Шестой флот военно-морских сил США сообщил, что Hamilton вошел в Черное море «для поддержки союзников и партнеров по НАТО».