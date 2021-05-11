Армия Израиля призовет резервистов в случае обострения вокруг Газы

Израиль призовет 5 тыс. резервистов, если ситуация вокруг сектора Газа обострится. Об этом со ссылкой на министра обороны Израиля Бенни Ганца сообщает Times of Israel.

Резервистов намерены направить в подразделения, которые находятся в ведении Южного командования, Командования тыла Израиля и Оперативного управления Генштаба.

«Это необходимо для продолжения действий в рамках операции «Стражи стены», - цитирует издание главу израильского минобороны.

В понедельник вечером на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Во вторник утром Армия обороны сообщила, что по территории Израиля из сектора Газа было выпущено более 200 ракет. В ответ на это израильские военные поразили 130 палестинских военных целей, ликвидировав порядка 15 членов боевых подразделений контролирующей Газу группировки ХАМАС, а также «Исламского джихада» (организация запрещена в России).

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность ситуацией в регионе и призвал стороны к сдержанности.