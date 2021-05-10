Российские истребители сопроводили французских летчиков над Черным морем

Российские истребители Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа были подняты в воздух для сопровождения французских многоцелевых истребителей Mirage 2000 над Черным морем, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной (НЦУО) РФ.

«Десятого мая 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ воздушные цели», — рассказали в НЦУО.

Дежурные истребители идентифицировали неизвестные цели как Mirage 2000 ВВС Франции.

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как самолеты тактической авиации «Мираж-2000» ВВС Франции и сопроводили их над акваторией Черного моря», — пояснили в НЦУО.

Су-27 не допустили нарушение воздушного пространства России.