Американский корабль Hamilton зашел в одесский порт

Корабль береговой охраны США Hamilton прибыл в Одесский морской порт после прошедших в Черном море военных учений, передает ТАСС.

Отмечается, что в 8.30 мск в понедельник, 10 мая, американский корабль пришвартовался на 15-м причале морского порта Одессы.

9 мая стало известно, что украинские пограничники и служба береговой охраны Соединенных Штатов проводят совместные учения в Черном море. Встреча судов пограничных ведомств США и Украины состоялась утром 8 мая.

27 апреля в Национальном центре управления обороной России сообщили, что Черноморский флот следит за действиями сторожевого корабля Hamilton береговой охраны США, прибывшего в Черное море. До этого Шестой флот военно-морских сил США сообщил, что Hamilton вошел в Черное море «для поддержки союзников и партнеров по НАТО».