В США назвали уязвимое место армии страны

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Журналисты The National Interest заявили, что недостаточное финансирование оборонного сектора Соединенных Штатов обернется для страны крахом в случае крупного военного конфликта.

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