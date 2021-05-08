Десант США высадился в Эстонии в рамках крупнейших за 25 лет учений

Американские военные высадили в Эстонии масштабный воздушный десант в рамках учений Swift Response, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Главного штаба эстонских Сил обороны.

«Более 700 военнослужащих 82-й дивизии ВДВ США десантировались на аэродром местечка Нурмси Ярваского уезда. Также были сброшены боевая техника и снаряжение», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что десант был выброшен ночью в тактической обстановке, максимально приближенной к реальной. За операцией следила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Американские десантники вылетят из Нурмси на Центральный полигон днем и ночью 8 мая.

5 мая в Эстонии стартовали учения Swift Response, которые являются частью серии крупнейших за 25 лет учений США в ЕС Defender Europe. В ходе учений Swift Response, которые закончатся 14 мая, будет отработана защита Эстонии в случае кризисной ситуации. В маневрах будет задействовано порядка 2,5 тыс. военнослужащих Сил обороны Эстонии, США, Великобритании, а также свыше 20 самолетов и 25 вертолетов.