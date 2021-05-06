Британская разведка опубликовала вакансию главного специалиста по «технологиям будущего»

Британская разведка MI6 опубликовала новую вакансию и ищет кандидата, способного возглавить техническое подразделение «Q», сообщил глава разведки Ричард Мур в Twitter.

Мур уточнил, что необходимо будет «разрабатывать операционные технологии будущего».

«Формально, вы генеральный директор «Q,» один из заместителей главы MI6. MI6 должна быть на передовых рубежах разработки технологий, чтобы оставаться впереди. Вы несете ответственность за команды, которые создают и внедряют технологии, чтобы помочь нашей миссии противостоять самым жестким противникам Великобритании. Вы превращаете прорывные технологии из угроз для нашей деятельности в [новые] возможности», — говорится в описании вакансии.

Отмечается, что соискателю необходимо иметь опыт руководителя в области предпринимательства, опыт руководства передовым цифровым, технологическим или инженерным бизнесом, а также «послужной список в реализации цифровой и культурной трансформации».

Успешный кандидат не будет объявлен публично, также его просят «сохранять в тайне» собственный интерес к вакансии. Прием заявок заканчивается 26 мая.

Ранее разведка Великобритании назвала Россию главной угрозой нацбезопасности. Директор британского центра правительственной связи Джереми Флеминг отметил, то Россия больше всего представляет угрозу в сфере кибербезопасности.