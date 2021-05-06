В Киеве заявили, что США поддержали включение Украины в НАТО

США вновь подтвердили поддержку получения Украиной Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Такое заявление сделал руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак, передает РИА «Новости».

По его словам, Киев в четверг, 6 мая, получил подтверждение полной поддержки по этому вопросу со стороны Соединенных Штатов.

Ермак также указал, что в Североатлантическом альянсе есть много участников, «поэтому работа продолжается».

«США в очередной раз подтвердили, что это наш стратегический партнер, который поддерживает вступление Украины в НАТО», — отметил он.

Как сообщалось, представители стран-членов альянса обсудят принятие Украины в организацию на саммите в Брюсселе.

Ранее в апреле президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что «настал момент» пригласить страну в НАТО и Евросоюз. Он также попросил президента США Джо Байдена помочь украинскому государству вступить в Североатлантический альянс.

До этого Зеленский заявил, что только включение Украины в НАТО может помочь завершить конфликт в Донбассе.