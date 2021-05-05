NI призвал Байдена избегать войны с Россией

Администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена следует активно снижать риск военного конфликта США и России, считает автор американского издания The National Interest Бонни Кристиан.

В частности, журналист обращает внимание на необходимость возвращения Вашингтона в Договор по открытому небу и прекращение американской операции в Сирии.

«Хотя американские и российские силы официально не воюют в Сирии <...> их близость по своей сути рискованна, это ненужный риск», – отмечает автор материала.

Он также призывает власти США «держаться подальше» от российских войск в Восточной Европе. В частности, Кристиан напоминает, что Москва отвела войска от границы с Украиной, американской стороне не следует вмешиваться в происходящее.

«Если в худшем случае вся Украина «упадет» в руки России, это мало повлияет на безопасность Соединенных Штатов», – выражает свое мнение журналист.

С конца марта страны Запада и Украина все чаще заявляют о стягивании российских войск к границам России, в том числе южным и западным. В Кремле неоднократно подчеркивали, что перемещение российских военных по территории России никому не угрожает.