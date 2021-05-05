SANA: Израиль атаковал гражданский склад в Сирии

Израиль нанес ракетные удары по гражданскому складу пластиковых изделий в сирийской провинции Латакия, сообщает государственное агентство Сирии SANA.

По данным агентства, сирийская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила ракетные удары Израиля в Латакии и провинции Хама.

«Израильская агрессия была направлена против гражданского склада пластиковых материалов в сельской местности провинции [Латакия]», – указано в сообщении.

22 апреля Сирия сообщила, что Израиль нанес ракетный удар из воздушного пространства «оккупированных Голанских высот, поразив некоторые цели в окрестностях Дамаска». В результате атаки ранения получили четверо сирийских военнослужащих.

Израильское минобороны в свою очередь заявило, что Сирия выпустила ракету класса «земля-воздух» в направлении пустыни Негев, после чего Израиль в ответ нанес удар по батарее, из которой была запущен снаряд, а также по дополнительным батареям класса «земля-воздух» в Сирии.