На Красной площади началась вторая репетиция парада Победы

На Красной площади в Москве началась вторая репетиция парада Победы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

«На Красной площади началась ночная тренировка пеших парадных расчетов и механизированной колонны военного парада», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на площади пройдут 37 парадных расчетов, всего — 12 тысяч военных. Среди них офицеры, сержанты и солдаты, а также слушатели и курсанты военно-учебных заведений, учащиеся суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетских корпусов и участников Всероссийского движения «Юнармия», а также другие военные и казачье войско.

Кроме того, по Красной площади проедет механизированная колонна из 190 образцов техники. Среди них танки Т-34, Т-72Б3М, Т-80 БВМ, Т-90М .

Предыдущая ночная репетиция парада Победы прошла 29 апреля. Также стало известно, что фейерверки в День Победы пройдут на 31 точке в столице.