Сроки сдачи новой «Нитки» для палубной авиации перенесли на 2023 год

Начало функционирования нового наземного испытательного тренировочного комплекса (авиационного) «Нитка» в Ейске перенесено на 2023 год, со сроками сдачи в 2022 году, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в в оборонно-промышленном комплексе.

«В Ейске завершение строительства комплекса планируется на конец 2021 года — начало 2022 года, сдача — в 2022 году, начало функционирования — в 2023 году», — пояснил источник.

Действующий учебно-тренировочный комплекс «Нитка» для подготовки лётного состава палубной авиации находится в Крыму, на аэродроме первого класса Саки, расположенном в Крыму. На этом комплексе летчики палубной авиации проводят тренировки взлета и посадки в условиях, приближенных к авианосцу.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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