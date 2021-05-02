Белый дом рассекретил правила Трампа по ударам вне боевых зон

Администрация главы США Джо Байдена раскрыла принятые бывшим президентом Дональдом Трампом правила нанесения ударов за границей вне зон боевых действий. Об этом пишет The New York Times.

Данные были предоставлены судом в рамках закона о свободе информации (FOIA). Отмечается, что на некоторые отрывки документа была наложена цензура по соображениям секретности.

В обнародованных за 2017 год правилах говорится в том числе о действиях спецназа и проведении ударов с беспилотников. Например, в ходе проведения операции против террористов, приоритет отдается их захвату для получения в дальнейшем разведывательной информации, а не ликвидации.

Также во время правления Трампа командирам предоставлялась свобода в принятии решений о нападениях, при этом военные должны были обладать «почти полной уверенностью», что гражданские лица не будут ранены или убиты в ходе операций.

В начале марта сообщалось, что Байден готов пересмотреть свои полномочия в использовании военной силы за рубежом.