Самолет ВВС США провел разведку у российских границ

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V совершил длительный полет у российских границ на Дальнем Востоке, передает «Интерфакс».

Сообщается, что самолет поднялся с авиабазы Эйлсон на Аляске и курсировал у юго-восточного побережья Камчатки.

Отмечается, что в том числе самолет пролетал около Авачинской бухты, где расположена база российских атомных подводных лодок.

До этого, 16 апреля, российский истребитель-перехватчик МиГ-31 поднимался для сопровождения RC-135 ВВС США, который выполнял задание вдоль юго-восточного побережья Камчатки.

23 апреля палубные истребители F/A-18 военно-морских сил США сопроводили два российских Ту-142 на отдельных участках Тихого океана.

21 апреля стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk провел разведывательный полет в районе воздушного пространства Крымского полуострова, где до 24 апреля было введено ограничение на полеты воздушных судов.