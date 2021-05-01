Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе

Бишкек и Душанбе договорились о полном прекращении огня на киргизско-таджикской границе. Об этом заявил глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев по итогам переговоров со своим таджикским коллегой Саймумином Ятимовым в Баткенской области киргизской республики, передает РИА «Новости».

Ташиев отметил, что народы двух стран сейчас переживают трудные времена, они пережили трагедию.

По его словам, ему с Ятимовым было тяжело проводить работу по урегулированию ситуации на границе, но по поручению президентов Киргизии и Таджикистана впоследствии было принято решение о полном прекращении стрельбы, а также решение отвести все воинские формирования на места постоянной дислокации.

По итогам переговоров был принят протокол в «интересах двух стран», состоящий из четырех пунктов.

«С сегодняшнего дня усилиями наших уважаемых соседей и нашими усилиями наступят мир и спокойствие в наших странах, особенно в приграничных районах», — сказал глава Ташиев.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова содействовать разрешению конфликта на границе Киргизии и Таджикистана.

До этого президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон провели телефонные переговоры, во время которых договорились создать комиссию, которая будет заниматься ревизией военной техники на границе.

28 апреля на границе Киргизии и Таджикистана между местными жителями произошел конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной», который таджикская сторона считает своей территорией, киргизская — спорной. В результате столкновений с обеих сторон погибли около 40 человек, более 200 пострадали.