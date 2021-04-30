В Киргизии подсчитали потери от конфликта с Таджикистаном

13 граждан Киргизии погибли во время столкновений на границе с Таджикистаном 29 апреля. Об этом заявили в минздраве республики, передает РИА «Новости».

Отмечается, что общее количество пострадавших среди граждан достигло 134.

По словам представителя пресс-службы минздрава, 25 пострадавших специальным бортом были направлены из Баткена в Бишкек и госпитализированы в столичные медучреждения. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое, остальных — как средней тяжести и относительно удовлетворительное.

Согласно информации пограничной службы Киргизии, погибли три военнослужащих отряда специального назначения «Бору», еще 22 получили ранения различной степени тяжести. Состояние двух военнослужащих оценивается как тяжелое.

По данным МЧС Киргизии, в результате столкновений сгорели школа, погранзастава, десятки жилых домов и бизнес-объектов.

На границе Киргизии и Таджикистана в среду, 28 апреля, между местными жителями произошел конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной», который каждая из сторон считает своим. В ночь на четверг, 29 апреля, по сообщению Пограничной службы Киргизии, ситуация ухудшилась.

Ранее сообщалось, что Таджикистан и Киргизия создадут рабочую группу по урегулированию конфликта.