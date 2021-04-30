СМИ: Таджикистан и Киргизия остановили вооруженный конфликт

Таджикистан и Киргизия договорились прекратить приграничный вооружённый конфликт и отвести войска, после чего собрать рабочую группу для создания условий переговоров. Об этом сообщает Национальное информационное агентство Таджикистана «Ховар».

«Комиссии по урегулированию вооружённого конфликта на приграничных районах РТ и КР (Таджикистана и Киргизии) ... обсудили причины и последствия инцидента, пришли к обоюдному согласию прекратить вооружённый конфликт, отвести личный состав и боевую технику к местам постоянной дислокации, принять меры к недопущению эскалации напряжённости», — говорится в сообщении.

Отмечается, что две страны также договорились создать совместную рабочую группу из числа сотрудников правоохранительных органов и сотрудников исполнительной власти двух стран для полной реализации намеченных мер, а также создания условий для плодотворных переговоров.

Ранее Таджикистан открыл огонь по киргизским пограничным заставам. По данным СМИ, сначала началась перестрелка в местности «Головной», в результате которой пострадали гражданские лица и военные Киргизии. После этого Таджикистан открыл огонь по пограничным заставам «Капчыгай», «Мин-Булак», «Достук», а также по пограничным постам «Кожогар» и «Булак-Баши». В результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы «Достук» Баткенского пограничного отряда.

На границе Киргизии и Таджикистана в среду, 28 апреля, между местными жителями произошел конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной», который таджикская сторона считает своей территорией, киргизская — спорной.

В ночь на четверг, 29 апреля, по сообщению Пограничной службы Киргизии, ситуация ухудшилась и сейчас является «напряженной». В Киргизии по данному факту начато досудебное расследование.