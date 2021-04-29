Киргизские пограничники захватили таджикскую погранзаставу

Киргизский спецназ захватил таджикскую погранзаставу, сообщают РИА Новости со ссылкой на погранслужбу страны.

Представитель пресс-службы ведомства заявил, что «в ответ на действия таджикских силовиков отряд погранслужбы специального назначения «Бору» захватил пограничную заставу «Ходжа Аълло» республики Таджикистан».

Он добавил, что по всему периметру кыргызско-таджикской государственной границы с обеих сторон стягиваются дополнительные силы и средства.

На границе Киргизии и Таджикистана в среду, 28 апреля, между местными жителями произошел конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной», который таджикская сторона считает своей территорией, киргизская — спорной.

В ночь на четверг, 29 апреля, по сообщению Пограничной службы Киргизии, ситуация ухудшилась и сейчас является «напряженной». В Киргизии по данному факту начато досудебное расследование.

Ранее стало известно, что Киргизия обвинила Таджикистан в применении минометов и пулеметов на границе двух стран.